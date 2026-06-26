Экс-сенатор Климов: Ущерб от европейского колониализма составил не менее $1 квдрлн

Общая сумма ущерба, нанесенного западноевропейскими странами в период колониального господства, составляет не менее квадриллиона долларов. Такую оценку на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) озвучил экс-сенатор, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов, которого цитирует «Прайм».

Политик подчеркнул, что как минимум тысячу триллионов за последние 450-500 лет жертвы колониальной политики потеряли из-за действий стран Запада, чтобы пересчитать которые «не хватит пальцев двух рук». «Не надо размазывать все это на весь мир», — призвал Климов, имея ввиду ответственность за «грабеж», оценку последствий которого он привел.

«У нас есть страны, которые были объектами колониального вмешательства, и до сих пор эти страны, которые получили независимость, которые имеют все необходимое для того, чтобы обустроить свою жизнь, они до сих пор боятся даже заговорить о том, что надо какую-то компенсацию попросить. Нет, они просят новые кредиты, опять-таки деньги за деньги», — констатировал представитель СВОП.

Ранее на проходящем с 24 по 26 июня в Петерубрге ПМЮФ зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал связанный с западными санкциями захват судов пиратством. Он уточнил, что, как бы красиво ни объяснялись ограничительные меры, речь идет о действиях с чужой собственностью, посягательстве на зарубежные активы стран.

