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17:40, 24 июня 2026Экономика

Медведев назвал связанный с санкциями захват судов пиратством

Медведев назвал санкции переделом чужого имущества
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Санкционная политика Запада представляет собой передел чужой собственности, включающий и пиратские акции, отметил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, как бы красиво ни объяснялись ограничительные меры, речь идет о захвате судов, грузов, посягательстве на зарубежные активы стран.

Указав на пиратскую сущность санкционных действий, Медведев также отметил, что у России готов ответ на случай возможного изъятия суверенных активов. «Заготовлены меры по ответному изъятию иностранных активов в России», — сказал он.

В конце прошлого года, на фоне обсуждения предложенного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен так называемого «репарационного кредита», механизм реализации которого предполагал фактическую экспроприацию заблокированных средств российского ЦБ, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ответ на возможную конфискацию у властей подготовлен.

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