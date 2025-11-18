Силуанов рассказал об ответе России на конфискацию ее активов

Силуанов: Ответ России на конфискацию ее активов будет аналогичным

Россия приготовила ответ на случай конфискации ее активов западными странами. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что Москва готова принять меры, аналогичные тем, которые сейчас обсуждаются недружественными западными странами.

«Так что такой пакет есть в составе наших предложений», — заверил министр.

В конце минувшей недели генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что готова судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов России. Если же Euroclear принудят к такому шагу, который он считает неправомерным, то решения Европейской комиссии и Совета ЕС будут блокированы в судебном порядке.

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что возможная конфискация российских активов чревата непредвиденными последствиями.