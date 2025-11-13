В США предупредили о последствиях конфискации российских активов

Госсекретарь Рубио: Конфискация активов РФ грозит непредвиденными последствиями

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями. Его слова приводит ТАСС.

Рубио предупредил о неожиданных последствиях конфискации российских активов, при этом отказавшись от официальных комментариев. «Но я сейчас не могу сделать официального заявления на этот счет», — сказал он.

Кроме того, Рубио ушел от ответа на вопрос, участвует ли Вашингтон в разработке плана по конфискации российских активов. Он подчеркнул, что этим вопросом занимается министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы в курсе этих усилий Европы. Очевидно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это европейские дела», — заключил американский госсекретарь.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) потеряют 73 миллиарда долларов из-за конфискации активов России. Это произойдет в том случае, если Москва введет ответные меры на ограничения.