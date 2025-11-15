В Euroclear заявили о готовности судиться с ЕС из-за российских активов

Гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов РФ. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

Изъятие замороженных российских активов Урбен считает неправомерным. «Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — настаивает она. Если Euroclear принудят к такому шагу, глава европейского депозитария намерена блокировать распоряжение Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС через суд. Урбен отметила, что с 2022 года юридический отдел компании был увеличен с «десятка до двухсот сотрудников».

Ранее Еврокомиссия вновь провалила переговоры с бельгийской делегацией по поводу целей использования замороженных активов России. Брюссель отклонил предложение о передаче заблокированных 140 миллиардах евро на помощь Киеву в качестве репарационного кредита.