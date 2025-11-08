ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для кредита Киеву

Belga: ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы

Еврокомиссия (ЕК) провалила переговоры с бельгийской делегацией, касающиеся использования замороженных активов России. Об этом сообщает агентство Belga.

ЕК пыталась убедить Бельгию согласиться на то, чтобы средства, замороженные в депозитарии Euroclear, пошли на помощь Украине. Речь идет о 140 миллиардах евро, которые Украине хотят отдать в виде репарационного кредита. Согласно плану ЕК, Киев должен будет вернуть эти деньги после окончания конфликта, если получит от Москвы компенсацию материального ущерба.

ЕК утверждала, что риски якобы преувеличены и предложение не является конфискацией. Тем не менее Бельгия отказалась использовать российские активы. «Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что если в ЕС не смогут договориться об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита для Украины на 140 миллиардов евро, выплату процентов по нему европейским странам придется взять на себя. Речь идет о суммах до 5,6 миллиарда евро ежегодно в течение неопределенного периода времени.