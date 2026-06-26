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16:06, 26 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок взлетел

Индекс Мосбиржи после обвала взлетел на 100 пунктов менее чем за час
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Nan Tun Nay / Shutterstock / Fotodom

В середине дня российский фондовый рынок неожиданно резко вырос после многодневного падения. Индекс Мосбиржи взлетел сразу на сто пунктов менее чем за час, об этом свидетельствуют данные площадки.

В период с 14:28 по 15:09 индикатор вырос с 2210 пунктов до 2315 пунктов. Вскоре после этого индекс начал падать и к 15:50 находится в районе 2300 пунктов.

Причины столь резкого роста остаются неизвестными, однако, скорее всего, они носят технический характер. С начала недели рынок пережил рекордное за последние годы падение, откатившись на уровень февраля 2023 года, поэтому в последний торговый день инвесторы могли начать выкупать позиции. Тем не менее текущая неделя становится 16-й подряд, в ходе которой индекс снижается.

Между тем индекс российских гособлигаций RGBI не показывает аналогичной динамики. С начала дня он опустился почти до 113 пунктов. Кроме того, продолжил слабеть рубль. Юань на Мосбирже приблизился к 11,45 рубля, а доллар на рынке форекс преодолевал отметку 78,8 рубля.

На российский фондовый рынок давят более медленное снижение ключевой ставки, о чем Центробанк объявил в прошлую пятницу, сложная ситуация с бензином, падение мировых нефтяных котировок до февральских уровней и отсутствие геополитического позитива в контексте остановки боевых действий на Украине.

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