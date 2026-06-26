Служивший в ВСУ бывший продюсер ABC News Максим Осередчук погиб на фронте

Служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ) журналист Максим Осередчук, ранее сотрудничавший с американским изданием ABC News в качестве продюсера и водителя, погиб на фронте. Об этом говорится на сайте издания.

Осередчука не стало в ночь на среду, 24 июня. За несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ABC News мобилизовали в украинскую армию.

Отмечается, что Осередчук начал работать на американское издание в 2022 году. Позднее он покинул ABC News и стал сотрудничать с New York Times (NYT).

Ранее сообщалось, что фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар беспилотника ВСУ в Запорожской области. В момент атаки он снимал обстановку в населенном пункте. Корреспондент агентства не пострадал.

Перед этим корреспондент «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. У журналиста диагностировали акубаротравму.