Корреспондент «Известий» Быковский пострадал при обстреле Донецка

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте российского издания.

Быковский попал под удар ВСУ, когда фиксировал последствия ночной атаки беспилотников на Донецк. В результате у журналиста диагностировали акубаротравму.

Ранее военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, потерявший руку в результате атаки ВСУ, пожаловался на сильные фантомные боли. Журналист также описал момент обстрела словами «как в фильмах ужасов».

Перед этим сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области. Позднее стало известно, что он отказался от госпитализации.