Российский журналист пострадал при обстреле ВСУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:59, 6 апреля 2026

Корреспондент «Известий» Быковский пострадал при обстреле Донецка
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте российского издания.

Быковский попал под удар ВСУ, когда фиксировал последствия ночной атаки беспилотников на Донецк. В результате у журналиста диагностировали акубаротравму.

Ранее военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, потерявший руку в результате атаки ВСУ, пожаловался на сильные фантомные боли. Журналист также описал момент обстрела словами «как в фильмах ужасов».

Перед этим сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области. Позднее стало известно, что он отказался от госпитализации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok