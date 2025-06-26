Раненный в Курской области иностранный журналист отказался от госпитализации

Хинштейн: Раненный под Курском журналист из КНР отказался от госпитализации

Журналист телеканала Phoenix из КНР Лу Юйгуан, получивший ранение при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, отказался от госпитализации после обследования. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у иностранного журналиста опасных повреждений. «Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки!» — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника в Курской области. Уточнялось, что иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях.