Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:16, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Потерявший руку из-за атаки ВСУ российский военкор рассказал об адских фантомных болях

Военкор Ивлиев, лишившийся руки, заявил, что испытывает сильные фантомные боли
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / Rutube

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, потерявший руку в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), пожаловался на сильные фантомные боли. Подробности он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Ивлиев рассказал, что испытывает такую боль, как будто ему ломают пальцы на руке, которой он лишился. Журналист добавил, что болевые ощущения появляются, когда меняется погода. «Адские боли. Мне теперь не надо смотреть прогноз погоды, я уже заранее, за сутки, это чувствую», — заявил военкор.

Ранее Ивлиев рассказал, что после атаки ВСУ привез оторванную конечность в больницу. Он надеялся, что врачи пришьют ему руку, однако им это не удалось.

13 июня 2024 года военкор и его коллега, оператор НТВ Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ в ДНР в городе Горловка. Сотрудники телеканала получили тяжелые ранения. Кожина, за жизнь которого медики боролись несколько часов, спасти не удалось. Ивлиев получил тяжелую травму ноги и лишился руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок нефти по «Дружбе». Зеленский в ответ решил натравить на него ВСУ

    В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

    Названы основные проблемы немецкого автопрома

    СВР сочла партнерство с Западом практически невозможным

    В Госдуме отреагировали на задержание экс-первого замминистра обороны России

    На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

    Одинокая блогерша купила свадебное платье и объяснила внезапный порыв

    Бывший соратник Трампа неожиданно высказался об операции против Ирана

    Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

    Китай оценил идею продления безвизового режима для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok