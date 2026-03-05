Потерявший руку из-за атаки ВСУ российский военкор рассказал об адских фантомных болях

Военкор Ивлиев, лишившийся руки, заявил, что испытывает сильные фантомные боли

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, потерявший руку в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), пожаловался на сильные фантомные боли. Подробности он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Ивлиев рассказал, что испытывает такую боль, как будто ему ломают пальцы на руке, которой он лишился. Журналист добавил, что болевые ощущения появляются, когда меняется погода. «Адские боли. Мне теперь не надо смотреть прогноз погоды, я уже заранее, за сутки, это чувствую», — заявил военкор.

Ранее Ивлиев рассказал, что после атаки ВСУ привез оторванную конечность в больницу. Он надеялся, что врачи пришьют ему руку, однако им это не удалось.

13 июня 2024 года военкор и его коллега, оператор НТВ Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ в ДНР в городе Горловка. Сотрудники телеканала получили тяжелые ранения. Кожина, за жизнь которого медики боролись несколько часов, спасти не удалось. Ивлиев получил тяжелую травму ноги и лишился руки.