Лишившийся руки из-за атаки ВСУ российский военкор раскрыл подробности происшествия

Военкор НТВ Ивлиев заявил, что привез оторванную руку в больницу

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, потерявший руку в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вспомнил подробности случившегося. Его слова передает канал «360».

«То, что я помню, — стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание», — поделился он воспоминаниями. Ивлиев добавил, что после этого упал на сук бронежилетом, затем увидел рядом троих коллег, которые не подавали признаков жизни.

Военкор заявил, что после атаки ему оторвало руку. Он привез оторванную конечность в больницу, надеясь, что ее пришьют, однако медики не смогли сделать этого. При этом журналист поблагодарил врачей за спасение жизни. Военкор добавил, что нейрохирург ехал к нему по дороге, которую ВСУ регулярно обстреливают.

13 июня 2024 года Ивлиев и оператор Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ в Донецкой народной республике. Сотрудники НТВ получили тяжелые ранения. Кожина, за жизнь которого врачи боролись несколько часов, спасти не удалось. Ивлиев в результате атаки лишился руки.

