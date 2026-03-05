Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

Лишившийся руки военкор Ивлиев заявил, что потерял сознание после атаки ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Эмпатия Манучи» / Rutube

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, лишившийся руки из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сравнил ее с фильмом ужасов. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

По словам Ивлиева, в момент обстрела ВСУ он снимал себя на экшен-камеру. «Идет вот такая стена огня. В тот же момент у меня отрывает руку, меня куда-то подкидывает (...) Понимаю, что сбоку какие-то куколки лежат, личинки. И они шевелятся и дымятся, как в каком-то фильме ужасов. Потом я понимаю, что это не личинки, не куколки, это мои друзья», — описал случившееся журналист.

Ивлиев добавил, что после этого практически сразу потерял сознание. Военкор очнулся, когда его тащили к автомобилю за бронежилет.

Ранее Ивлиев рассказал, что привез оторванную руку в больницу в надежде, что врачи ее пришьют. По словам журналиста, медики не смогли этого сделать.

В июне 2024 года Ивлиев и его коллега, оператор НТВ Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Кожина, за жизнь которого врачи боролись несколько часов, спасти не удалось. Ивлиев же получил тяжелую травму ноги и потерял руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иранские дроны впервые ударили по Азербайджану. Тегеран отрицает атаку, Алиев требует извинений и дал поручение армии

    Названа подоплека приговора бывшему замкомандующего военным округом России

    Безопасность отдыха россиян в Турции оценили на фоне запущенной Ираном ракеты

    Двое российских бойцов СВО спасли подбитый танк под обстрелами ВСУ

    Конфликт на Украине обернулся для Европы катастрофой

    Алиев рассказал о надеждах живущих в Иране азербайджанцев после удара по Нахичевани

    Иран пригрозил США «таким болотом, из которого они не выберутся»

    Принц Гарри и Меган Маркл решили помочь королевской семье

    Удар по базе на Кипре поразил ангар со сверхсекретными самолетами-разведчиками США

    Грузы из ОАЭ стали задерживаться из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok