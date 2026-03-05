Лишившийся руки военкор описал атаку ВСУ словами «как в фильмах ужасов»

Лишившийся руки военкор Ивлиев заявил, что потерял сознание после атаки ВСУ

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, лишившийся руки из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сравнил ее с фильмом ужасов. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

По словам Ивлиева, в момент обстрела ВСУ он снимал себя на экшен-камеру. «Идет вот такая стена огня. В тот же момент у меня отрывает руку, меня куда-то подкидывает (...) Понимаю, что сбоку какие-то куколки лежат, личинки. И они шевелятся и дымятся, как в каком-то фильме ужасов. Потом я понимаю, что это не личинки, не куколки, это мои друзья», — описал случившееся журналист.

Ивлиев добавил, что после этого практически сразу потерял сознание. Военкор очнулся, когда его тащили к автомобилю за бронежилет.

Ранее Ивлиев рассказал, что привез оторванную руку в больницу в надежде, что врачи ее пришьют. По словам журналиста, медики не смогли этого сделать.

В июне 2024 года Ивлиев и его коллега, оператор НТВ Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Кожина, за жизнь которого врачи боролись несколько часов, спасти не удалось. Ивлиев же получил тяжелую травму ноги и потерял руку.