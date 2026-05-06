13:02, 6 мая 2026

Российский журналист попал под удар беспилотника ВСУ

Фотокорреспондент ТАСС Полегенько попал под удар беспилотника ВСУ в Запорожье
Евгения Наумова
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает агентство.

Автомобиль российского журналиста был атакован дроном ВСУ в городе Васильевка в Запорожской области. В момент удара Полегенько снимал обстановку в населенном пункте. Фотокорреспондент не пострадал, при этом его машина получила незначительные повреждения.

Отмечается, что атака произошла во время объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским режима тишины.

4 мая Зеленский заявил, что введет режим перемирия. Оно вступило в силу с полуночи 6 мая. Россия не давала официального ответа на инициативу Украины, Москва приняла решение объявить перемирие в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая.

