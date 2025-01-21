Предсказано будущее цен на недвижимость в России в 2025 году

Эксперт по недвижимости Нарт: Цены на жилье в 2025 году вырастут на 15 процентов

Стоимость жилья в России в 2025 году будут умеренно расти, считает эксперт рынка недвижимости, основательница New&Now Agency Ольга Нарт. Будущее цен на квартиры она предсказала в беседе с «Лентой.ру».

«По итогам года мы прогнозируем рост цен порядка 15 процентов. Дело в том, что на формирование цены влияют и себестоимость материалов и рабочей силы, уровень инфляции и затраты на обслуживание кредитных линий. Расценки по всем этим направлениям растут», — пояснила эксперт.

Нарт также указала на заметно снижающийся спрос на покупку недвижимости в России на фоне высокой ключевой ставки и недоступной ипотеки. Сложившаяся ситуация, по ее словам, будет формировать тренд не на снижение цены, а на тщательный выбор качественных проектов.

Ранее стало известно, что цены на вторичное жилье в старой Москве снизились в районах Якиманка и Тимирязевском. С декабря 2023 года квадратный метр в этих районах подешевел на 0,4 и 3,3 процента соответственно, составив к концу прошлого года 284,3 и 610,3 тысячи рублей.

