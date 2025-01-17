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15:43, 17 января 2025Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшим вторичным жильем

Цены на вторичное жилье в Москве снизились на Якиманке и в Тимирязевском районе
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цены на вторичное жилье в старой Москве снизились только в районах Якиманка и Тимирязевском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

С декабря 2023 года квадратный метр в этом районе подешевел на 3,3 процента, составив к концу прошлого года 610,3 тысячи рублей. В Тимирязевском районе за год «квадрат» стал дешевле на 0,4 процента, цены зафиксировались на отметке 284,3 тысячи рублей. В Беговом районе цены за год не изменились: цена за год там держится на отметке 382,5 тысячи рублей за квадратный метр.

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Вместо сокращения стоимости объектов продавцы решили отреагировать на снижение спроса, сняв экспозиции с продажи, и подождать лучших времен, отметил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

В остальных районах Москвы жилье за год подорожало не сильно. Минимальное подорожание — в районах Сокол, где квадратный метр жилья стоит 340,2 тысячи рублей, и Марфино (291 тысячи рублей). Стоимость жилья в обоих районах выросла на 0,2 процента. Больше всего квартиры подорожали в Зябликово — на 1,1 процента, до 234,2 рубля за квадратный метр.

Ранее лучшим крупным российским городом для покупки вторичного жилья под сдачу в аренду стала Астрахань, где доходность владельцев жилья достигает 9,4 процента годовых, а окупаемость составляет 10,6 года. Второе место занял Нижний Тагил с показателями 8,6 процента и 11,7 года; третье — Хабаровск с 8,4 процента и 11,9 года.

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