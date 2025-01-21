Британию призвали повысить налоги из-за «долговой спирали смерти»

Миллиардер Далио призвал Великобританию повысить налоги или снизить госрасходы

Если власти Великобритании продолжат нынешний экономический курс, в рамках которого они увеличивают заимствования по высоким ставкам, то могут загнать сами себя в «долговую спираль смерти». Об этом в комментарии Financial Times предупредил миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

Он призвал Лондон либо существенно сократить государственные расходы, либо поднять налоги, чтобы не занимать все больше денег под все более высокий процент и не ухудшать ситуацию с долгами.

Как отмечает издание, за последние месяцы доходность десятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимума с 2008 года, причем увеличились и объемы размещения бумаг. Далио указал, что такие действия не доведут до добра.

«Когда приходится занимать деньги для того, чтобы обслуживать старые долги, процентные ставки растут, а вслед за ними растут и расходы на обслуживание долгов», — подчеркнул миллиардер.

Если британские власти не сократят бюджетный дефицит, который в текущем финансовом году должен достичь 4,5 процента, то выплаты по долгам будут расти и выдавливать другие расходы.

Ранее власти Великобритания пообещали выделить Украине на военные нужды в текущем рекордные 4,5 миллиарда фунтов (5,5 миллиарда долларов по актуальному курсу). Впрочем, 1,5 миллиарда будут переведены в рамках кредита, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.