Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 21 января 2025Экономика

Британию призвали повысить налоги из-за «долговой спирали смерти»

Миллиардер Далио призвал Великобританию повысить налоги или снизить госрасходы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Если власти Великобритании продолжат нынешний экономический курс, в рамках которого они увеличивают заимствования по высоким ставкам, то могут загнать сами себя в «долговую спираль смерти». Об этом в комментарии Financial Times предупредил миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.

Он призвал Лондон либо существенно сократить государственные расходы, либо поднять налоги, чтобы не занимать все больше денег под все более высокий процент и не ухудшать ситуацию с долгами.

Как отмечает издание, за последние месяцы доходность десятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимума с 2008 года, причем увеличились и объемы размещения бумаг. Далио указал, что такие действия не доведут до добра.

«Когда приходится занимать деньги для того, чтобы обслуживать старые долги, процентные ставки растут, а вслед за ними растут и расходы на обслуживание долгов», — подчеркнул миллиардер.

Если британские власти не сократят бюджетный дефицит, который в текущем финансовом году должен достичь 4,5 процента, то выплаты по долгам будут расти и выдавливать другие расходы.

Ранее власти Великобритания пообещали выделить Украине на военные нужды в текущем рекордные 4,5 миллиарда фунтов (5,5 миллиарда долларов по актуальному курсу). Впрочем, 1,5 миллиарда будут переведены в рамках кредита, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Зеленский высказался об отношениях с Трампом

      Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

      Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

      ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

      Любители конспирологии назвали Меланию Трамп русским роботом-шпионом

      В США допустили секретный запуск Starshield

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше