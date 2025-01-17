Великобритания пообещала Украине рекордную военную помощь

Великобритания выделит Украине на военные нужды рекордные $5,5 миллиарда

Великобритания выделит Украине на военные нужды рекордные 4,5 миллиарда фунтов (5,5 миллиарда долларов по актуальному курсу). Об этом со ссылкой на заявление британского правительства сообщает РИА Новости.

Ранее власти Королевства обещали ежегодно направлять Киеву 3 миллиарда фунтов на военные цели. Эти средства пойдут на приобретение Украиной систем ПВО, дронов и различного вооружения. Помимо этой суммы, 2,26 миллиарда фунтов Украина получит в качестве кредита с погашением из доходов от замороженных российских активов.

«В этом году Великобритания предоставит Украине больше военной поддержки, чем когда-либо прежде. Три миллиарда фунтов уже были обещаны на летальную помощь, и первые 1,5 миллиарда из кредита на 2,26 миллиарда в рамках схемы G7… будут высвобождены для крупных проектов по закупке», — отмечают в правительстве.

Возможность отправки оценил экс-командующий сухопутными войсками страны. Ричард Даннатт признал, что армия Великобритании слишком мала для отправки миротворцев на Украину. Полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон также добавил, что развертывание военных на Украине окажет огромное давление на бюджет минобороны королевства.