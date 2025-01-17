В Великобритании оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Даннатт: Армия Великобритании слишком мала для отправки миротворцев на Украину

Армия Великобритании слишком мала для отправки миротворцев на Украину. Возможность отправки оценил бывший командующий сухопутными войсками страны Ричард Даннатт, сообщает издание inews.

«Я не думаю, что численность нашей армии достаточно велика, чтобы сделать это с учетом всего того, что она делает сейчас», — признал он.

Полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон добавил, что развертывание военных на Украине окажет огромное давление на бюджет минобороны королевства.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов участвовать в урегулировании конфликта на Украине путем развертывания британских войск для поддержания мира. Британский премьер сказал, что важен не только суверенитет Украины, но и «ценности, свободы и демократия» самой Великобритании.