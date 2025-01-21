Оппозиция Словакии провалила попытку сместить Фицо из-за секретного отчета

Aktuality: Оппозиция Словакии провалила попытку сместить Фицо с поста премьера

Оппозиция Словакии покинула здание парламента, провалив попытку вынести вотум недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо в знак протеста против проводимого порядка заседания. Об этом сообщает словацкий портал Aktuality.

В частности, в начале заседания по голосованию о недоверии главе правительства, Фицо внезапно попросил зачитать секретный отчет, предполагающий выход представителей СМИ с заседания. В ходе озвученной первой его половины политик заявил о планах по дестабилизации ситуации в республике, вплоть до попыток организовать второй «майдан».

«После ухода Фицо и зачитывания оставшейся части доклада на пленуме разгорелся страстный обмен мнениями. После этого оппозиционные депутаты стали покидать зал с разными эмоциями: одни улыбались, другие предостерегали от подслушивания оппонентов власти», — отмечается в материале портала. Депутаты подчеркнули, что попробуют вновь проголосовать против действующего правительства.

Ранее Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к «майдану». Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки. В ведомстве сообщили, что в стране готовится «долгосрочная организованная операция влияния» с участием оппозиции.