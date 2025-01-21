Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

Словацкая оппозиция готовится к «майдану». Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Виктором Орбаном.

Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки. В ведомстве сообщили, что в стране готовится «долгосрочная организованная операция влияния», направленная на внутриполитическую дестабилизацию.

«Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами», — раскрыл детали Фицо.

Ранее стало известно, что парламент Словакии во вторник, 21 января, рассмотрит вотум недоверия премьеру страны. Глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что у Фицо нет мандата «тащить Словакию куда-то в Москву».