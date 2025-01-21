Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 21 января 2025Мир

Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словацкая оппозиция готовится к «майдану». Об этом рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Виктором Орбаном.

Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки. В ведомстве сообщили, что в стране готовится «долгосрочная организованная операция влияния», направленная на внутриполитическую дестабилизацию.

«Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами», — раскрыл детали Фицо.

Ранее стало известно, что парламент Словакии во вторник, 21 января, рассмотрит вотум недоверия премьеру страны. Глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что у Фицо нет мандата «тащить Словакию куда-то в Москву».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Зеленский высказался об отношениях с Трампом

      Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

      Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

      ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

      Любители конспирологии назвали Меланию Трамп русским роботом-шпионом

      В США допустили секретный запуск Starshield

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше