В Словакии рассмотрят вотум недоверия Фицо

TA3: Оппозиция в парламенте Словакии рассмотрит вотум недоверия премьеру Фицо

Парламент Словакии во вторник, 21 января, рассмотрит вотум недоверия словацкому премьер-министру Роберту Фицо, которого оппозиция подозревает в связях с Россией. Об этом сообщает телеканал TA3.

Для вынесения вотума недоверия требуется как минимум 76 голосов от общего числа в 150 депутатов, отмечается в публикации.

«Мы никогда не позволим премьер-министру Роберту Фицо тащить Словакию куда-то в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан Словакии», — заявил глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко предположил, что предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия Фицо не наберет достаточного числа голосов.