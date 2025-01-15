В Словакии рассказали о трудностях оппозиции с вотумом недоверия Фицо

Вице-спикер парламента Словакии Данко: Вотум недоверия Фицо не наберет голосов

Предложение оппозиции о вынесении премьер-министру Словакии Роберту Фицо вотума недоверия не наберет достаточного числа голосов. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, передает РИА Новости.

«У оппозиции нет достаточного [количества] голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия», — отметил Данко.

По словам вице-спикера парламента, действующее правительство Фицо «использует разные приемы для того, чтобы сохранить свою позицию». Данко выразил уверенность в том, что «все получится хорошо». Он добавил, что в Словакии возникло давление в пользу смены премьер-министра, в связи с чем совершенное в мае 2024 года покушение на Фицо не является случайностью.

14 января стало известно, что словацкая оппозиция планирует внести в парламент предложение о вотуме недоверия действующему правительству страны.