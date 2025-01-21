Останки автора романа «Невыносимая легкость бытия» перевезли в родной город

Урны с останками писателя Кундеры перевезли из Франции в Чехию для захоронения

Урны с останками чешского писателя Милана Кундеры и его жены Веры перевезли из Франции в родной город писателя Брно. Об этом сообщает портал Brno Daily.

Отмечается, что урны с останками супругов были доставлены в Чехию исполнителем последней воли пары, издателем Антуаном Галлимаром, и переданы мэру города Маркете Ваньковой. До тех пор, пока могила не будет подготовлена, урны будут храниться в Моравской краевой библиотеке.

Кундера скончался в 2023 году в возрасте 94 лет. Писатель являлся автором десяти романов. Самым известным считается «Невыносимая легкость бытия» 1984 года, действие которого происходит в Праге в конце 1960-х. Помимо этого, он был автором таких произведений, как «Шутка», «Книга смеха и забвения» и «Бессмертие».

