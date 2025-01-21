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07:39, 21 января 2025Силовые структуры

Осужденный за взятки экс-замглавы ФСИН Максименко накопил долги

РИА: осужденный за взятки экс-замглавы ФСИН Максименко накопил долг 376 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко, осужденный за злоупотребление полномочиями и получение взятки, накопил более 376 миллионов рублей долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и исполнительные производства.

По данным агентства, у Максименко имеется задолженность в размере 43,3 миллиона рублей по уголовному штрафу, который ему назначил суд, а также в размере более трех миллионов рублей по исполнительскому сбору. Кроме того, экс-замглавы ФСИН должен возместить 329 миллионов рублей ущерба, который он причинил своим преступлением.

Сейчас имущество Максименко, в том числе 1,1 миллиона рублей на банковском счете, акции Apple Inc. и Сбербанка, депозитарные расписки Alibaba (NYSE) и Aluminum Corp, арестовано. По решению суда оно будет взыскано, если у бывшего чиновника не появится возможности добровольно возместить ущерб.

В мае 2023 года суд приговорил Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник получил взятку от бизнесмена, а взамен обеспечил ему заключение договоров на строительство помещений для ФСИН.

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