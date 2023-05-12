Бывшего замглавы ФСИН Максименко осудили на девять лет за получение взятки

Экс-замглавы ФСИН Максименко осудили на девять лет и оштрафовали на 43 млн руб. за взятку

Бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко осудили на девять лет за злоупотребление полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Также его оштрафовали на 43,3 миллиона рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 11 лет, лишили специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России» и государственной награды. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с осужденного 330 миллионов рублей в доход государства.

По данным следствия, в период с 1 июля 2018 по 31 декабря 2020 года Максименко получил от бизнесмена взятку в виде оказания ряда услуг на сумму около 2,2 миллиона рублей. В частности, коммерсант предоставил фигуранту загородный дом и оплатил аренду. Взамен экс-замдиректора ФСИН обеспечил заключение договоров с компанией предпринимателя на строительство помещений для ФСИН.

Помимо этого, в период с 2018 по 2019 год Максименко добился того, чтобы территориальные органы ФСИН заключили контракт на 3,6 миллиарда рублей с одним из государственных предприятий, у которого не было ресурсов для выполнения строительно-монтажных работ. Это было сделано для того, чтобы впоследствии заключить договор субподряда с бизнесменом, давшим ему взятку.

В результате ущерб от действий Максименко составил более 330 миллионов рублей, а 19 госконтрактов не были исполнены.