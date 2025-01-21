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16:20, 21 января 2025Ценности

Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года

NYP: Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Романы с партнером одного возраста стали трендом 2025 года. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Журналисты обратили внимание, что все чаще знаменитости предпочитают отношения без разницы в возрасте, хотя раньше тенденция была противоположной. Так, например, голливудский актер Леонардо Ди Каприо известен тем, что заводит романы только с девушками младше 30 лет.

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В качестве примеров нового тренда редакторы приводят 56-летнего Хью Джекмана, которого заметили на свидании с 48-летней актрисой Саттон Фостер. Кроме того, теорию подтверждает и 60-летняя телезвезда Киану Ривз, который уже несколько лет состоит в отношениях с 51-летней художницей Александрой Грант.

В декабре Леонардо Ди Каприо вновь попал в объективы папарацци на свидании с 26-летней супермоделью.

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