Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года

NYP: Отношения без разницы в возрасте стали трендом 2025 года

Романы с партнером одного возраста стали трендом 2025 года. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Журналисты обратили внимание, что все чаще знаменитости предпочитают отношения без разницы в возрасте, хотя раньше тенденция была противоположной. Так, например, голливудский актер Леонардо Ди Каприо известен тем, что заводит романы только с девушками младше 30 лет.

В качестве примеров нового тренда редакторы приводят 56-летнего Хью Джекмана, которого заметили на свидании с 48-летней актрисой Саттон Фостер. Кроме того, теорию подтверждает и 60-летняя телезвезда Киану Ривз, который уже несколько лет состоит в отношениях с 51-летней художницей Александрой Грант.

В декабре Леонардо Ди Каприо вновь попал в объективы папарацци на свидании с 26-летней супермоделью.