Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци на свидании с 26-летней супермоделью

Папарацци сняли Леонардо Ди Каприо с 26-летней моделью на рождественском ужине

Актер Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци на свидании с итальянской супермоделью Витторией Черетти. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Уличные фотографы сняли 50-летнего артиста в компании 26-летней макененщицы в Лос-Анджелесе. По данным издания, пара направлялась на рождественский ужин в знаменитый отель Chateau Marmont.

Для данного случая Ди Каприо надел штаны, куртку-бомбер и футболку, дополнил образ кепкой и цепью. В то же время его избранница выбрала черную рубашку, пальто и свободные джинсы.

В октябре возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес на фоне слухов о расставании. Манекенщица разместила снимок, на котором предстала напротив зеркала в черных ботфортах выше колена и на каблуках.