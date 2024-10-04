Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес на фоне слухов о расставании

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась топлес на фоне слухов о расставании с артистом. Соответствующая публикация (на момент написания новости удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала напротив зеркала в черных ботфортах выше колена и на каблуках. Помимо этого, звезда надела трусы и продемонстрировала подтянутое и стройное тело, прикрыв обнаженную грудь рукой. Вдобавок она распустила темные волосы средней длины.

Ранее сообщалось, что знаменитости раздельно покинули показ в Италии и уехали в разные стороны.

В июле возлюбленную Леонардо Ди Каприо заметили в купальнике на отдыхе. Модель попала в объективы папарацци с подругой на пляже Баньо-Санта-Мария в Италии.