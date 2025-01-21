Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов самолета российской авиакомпании Dexter пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Екатеринбурга в Москву Embraer Legacy 600 19 января. Незадолго до приземления в столичной авиагавани экипаж доложил о попытке освещения борта лазером зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил заход на посадку. В результате самолет благополучно сел в аэропорту Внуково.

Ранее летевший в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим из Сочи Airbus A320 18 января. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.