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13:11, 21 января 2025Путешествия

Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

«Победа» запустила распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Популярный российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Перевозчик предоставляет пассажирам скидку 15 процентов на все рейсы обновленных тарифов «Выгодный» и «Максимум». Воспользоваться ей можно по промокоду TUNING.

Акция действует до 23:59 27 января по московскому времени. Улететь по выбранным направлениям можно с 21 января по 25 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что самый дорогой авиабилет из Москвы в новогодние праздники обошелся туристу в два миллиона рублей. Именно столько стоил полет бизнес-классом из российской столицы в Ларнаку, Кипр, на самолете авиакомпании Emirates.

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