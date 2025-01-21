Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

«Победа» запустила распродажу авиабилетов со скидкой 15 процентов

Популярный российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Перевозчик предоставляет пассажирам скидку 15 процентов на все рейсы обновленных тарифов «Выгодный» и «Максимум». Воспользоваться ей можно по промокоду TUNING.

Акция действует до 23:59 27 января по московскому времени. Улететь по выбранным направлениям можно с 21 января по 25 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что самый дорогой авиабилет из Москвы в новогодние праздники обошелся туристу в два миллиона рублей. Именно столько стоил полет бизнес-классом из российской столицы в Ларнаку, Кипр, на самолете авиакомпании Emirates.

