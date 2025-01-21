Полет в Европу на Новый год обошелся москвичу по цене автомобиля

Aviasales: Полет на Кипр на Новый год обошелся москвичу в два миллиона рублей

Самый дорогой авиабилет из Москвы в новогодние праздники обошелся путешественнику в два миллиона рублей. Об том сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

Два миллиона стоил полет бизнес-классом из столицы в Ларнаку, Кипр, на самолете авиакомпании Emirates. Москвич отправился в Европу по цене автомобиля: по данным Auto.ru, за два миллиона можно купить Skoda Oktavia 2018 года выпуска. Столько же стоит внедорожник Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года.

При этом самый дешевый авиабилет на Новый год был куплен на рейс в Санкт-Петербург за 1,8 тысячи рублей.

Авторы исследования пояснили, что Северная столица стала самым популярным направлением для поездок из Москвы на каникулах — 12 процентов от всех внутренних бронирований. Спросом также пользовались Сочи (9 процентов), Калининград и Махачкала (по 6 процентов), Минеральные Воды (5 процентов).

Среди заграничных направлений лидером стал Ереван (9 процентов от международных бронирований), за ним идут Стамбул и Дубай (по 7 процентов), Ташкент (6 процентов) и балийский Денпасар (5 процентов).

Ранее российский тревел-блогер Денис Анисимков составил личный рейтинг лучших стран для путешествий. На первое место он поставил Чили.