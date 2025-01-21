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18:59, 21 января 2025Путешествия

Пожилой пассажир самолета попытался изнасиловать подростка и избежал тюрьмы

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mike Blake / Reuters

Пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета попытался изнасиловать подростка и избежал тюремного заключения. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что сам инцидент произошел в ноябре 2021 года, но решение по делу суд вынес лишь в январе 2025-го. 72-летнего Мунира Вальджи из штата Вашингтон приговорили к двум годам домашнего ареста. Суд не стал отправлять мужчину в тюрьму, несмотря на тяжесть преступления, потому что тот болеет раком крови.

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В ходе расследования стало известно, что Вальджи летел из Атланты в Сиэтл и оказался в одном ряду с 15-летней девочкой и ее матерью. Несовершеннолетняя сидела на кресле посередине, рядом с незнакомцем. Когда пассажирки попытались уснуть, Вальджи стал трогать девочку, затем засунул руку ей под трусы. Пострадавшая закричала, чем привлекла внимание матери и окружающих.

В результате женщин пересадили на другой ряд, а мужчину арестовали после рейса.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.

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