Премьер Польши попросил консульства приготовиться к депортациям поляков из США

Премьер Польши Туск поручил МИД подготовиться к депортациям поляков из США

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил министерству иностранных дел (МИД) подготовить консульства к депортации поляков из США. Его слова передает Rzeczpospolita.

По словам Туска, такое поручение он выдал на фоне заявлений вступившего в должность президента США Дональда Трампа о скорых масштабных депортациях мигрантов из его страны.

«Я попросил главу МИД поручить нашим консульствам, постам и службам, действующим в США (...) быть готовыми к возможным последствиям этих решений для поляков, работающих и проживающих в США с разным статусом и разным уровнем легальности», — заявил Туск.

Премьер добавил, что новая американская администрация не раскрыла подробностей о своих планах по депортации мигрантов, в связи с чем Варшава не знает, нанесет ли это решение вред польским гражданам в США.

Ранее Трамп заявил, что его администрация незамедлительно начнет решать проблему незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой.