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18:16, 21 января 2025Мир

Премьер Словакии призвал отложить вопрос о членстве Украины в НАТО по одной причине

Премьер Словакии Фицо: Вопрос о членстве Украины в НАТО должен быть отложен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе сорвет любые мирные переговоры по украинскому конфликту и должен быть отложен. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе, передает SME.

«Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено», — сказал он.

По словам главы словацкого парламента, его правительство будет выступать против вступления Киева в альянс, поскольку оно несет столь серьезные риски, как начало третьей мировой войны.

Ранее Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к «майдану». Он поделился сведениями, поступившими от контрразведки страны, что в Словакии готовится долгосрочная организованная операция влияния, направленная на внутриполитическую дестабилизацию.

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