Премьер Словакии счел вступление Украины в НАТО основанием для третьей мировой войны

Фицо: Вступление Украины в НАТО может стать основанием для третьей мировой войны

Вступление Украины в НАТО может стать причиной начала третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

«Вступление Украины в НАТО является основанием для третьей мировой войны», — отметил Фицо.

С таким заявлением премьер Словакии выступил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству. Фицо призвал власти своей страны приготовиться к тому, что будет после окончания украинского конфликта.

По словам политика, необходимо избежать создания нового «железного занавеса» между Европой и Россией. Фицо заверил, что его правительство продолжит многовекторную политику, направленную «на все четыре стороны света».

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия Фицо может не набрать достаточного количества голосов.