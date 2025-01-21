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15:43, 21 января 2025Мир

Премьер Словакии счел вступление Украины в НАТО основанием для третьей мировой войны

Фицо: Вступление Украины в НАТО может стать основанием для третьей мировой войны
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: European Union / Globallookpress.com

Вступление Украины в НАТО может стать причиной начала третьей мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

«Вступление Украины в НАТО является основанием для третьей мировой войны», — отметил Фицо.

С таким заявлением премьер Словакии выступил в ходе заседания парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству. Фицо призвал власти своей страны приготовиться к тому, что будет после окончания украинского конфликта.

По словам политика, необходимо избежать создания нового «железного занавеса» между Европой и Россией. Фицо заверил, что его правительство продолжит многовекторную политику, направленную «на все четыре стороны света».

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия Фицо может не набрать достаточного количества голосов.

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