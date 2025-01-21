Против напавшего на таксиста пассажира возбудили уголовное дело

В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за нападения пассажира на таксиста

В Нижнем Новгороде возбудили дело после нападения пассажира на таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пассажир потребовал у водителя прижаться вправо и остановить машину, а после приказал выйти из нее.

Когда шофер напомнил, что они находятся в его машине, неадекватный пассажир сначала ударил его в лицо, а затем напал сзади и принялся душить. После он бросил свою жертву и вышел из автомобиля. Хулигана ищут.