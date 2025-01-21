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12:36, 21 января 2025Силовые структуры

Нападение и избиение пьяным россиянином таксиста в салоне автомобиля попало на видео

Избиение пьяным россиянином таксиста в Нижнем Новгороде попало на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Нижнем Новгороде пьяный россиянин напал на таксиста в салоне его автомобиля и попал на видео. Ролик во вторник, 21 января, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как пассажир потребовал у водителя прижаться вправо и остановить машину, а после приказал выйти из нее. Когда шофер напомнил, что они находятся в его машине, неадекватный пассажир сначала ударил его в лицо, а затем напал сзади и принялся душить. После он бросил свою жертву и вышел из автомобиля.

Водитель написал заявление в полицию. Хулигана ищут.

23 ноября 2024 года таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.

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