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18:59, 21 января 2025Экономика

Центробанк выступил против банкротства Euroclear

ЦБ и НРД в Арбитражном суде Москвы выступили против банкротства Euroclear
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) выступили против признания банкротом европейского расчетного депозитария Euroclear во время рассмотрения соответствующего рассмотрения заявления в Арбитражном суде Москвы, передает «Интерфакс».

Представитель ЦБ заметил, что по критерию недостаточности средств у Euroclear нет признаков банкротства, а передача в конкурсную массу средств, которые находятся на спецсчетах, нарушит указ президента страны Владимира Путина.

В свою очередь, представитель НДР напомнил, что ценные бумаги и деньги, о которых идет речь в иске, не принадлежат Euroclear, ведь депозитарий управляет ими в интересах других лиц, а потому они не могут учитываться при рассмотрении дела о банкротстве.

Автором иска стала «Гео-Система». Ее представитель ходатайствовал об отложении рассмотрения дела для ознакомления с позициями ЦБ и НРД. Суд объявил перерыв до 4 февраля.

В марте 2024 года Арбитражный суд Москвы уже взыскал с Euroclear в пользу компании 1,156 миллиона долларов убытков из-за блокировки активов. В мае депозитарий подал апелляционную жалобу, но Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

В общей сложности в судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы, однако речь в них идет не о банкротстве, а о взыскании средств. Если текущий иск «Гео-Системы» удовлетворят, то компания может рассчитывать на средства, находящиеся на специальных счетах, введенных президентским указом.

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Последнее обстоятельство в регуляторе расценивают как попытку обхода запрета на вывод средств со счетов типа «С» и нарушит права владельцев ценных бумаг, находящихся на счетах Euroclear в НРД.

Счета типа «С», предназначенные для хранения денег иностранных частных инвесторов, введены в качестве ответа на заморозку российских государственных активов в Европе. Формально они по-прежнему принадлежат своим владельцам, но они существенно ограничены в возможности распоряжаться ими.

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