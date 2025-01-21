Психотерапевты раскрыли влияние пандемии коронавируса на брак и семью

Психотерапевт Пейшенс М. Чигодора и ее коллега, семейный консультант Луиза Уитни, раскрыли влияние пандемии коронавируса и нескольких постковидных лет на брак и семью. Их мнение опубликовало издание Huffington Post.

По словам Чигодоры, в начале пандемии коронавируса в 2020 году многие люди занялись своим психическим здоровьем, что могло увеличить количество разводов. «Многие люди сейчас активно работают над исцелением детских травм, что приводит к большему осознанию того, как прошлые раны сформировали их отношения. В результате они осознают, что их тянуло к партнерам на основе знакомых моделей травм, а не подлинной совместимости. Это осознание вызывает сдвиг: многие вырываются из травматических связей и стилей привязанности, которые ощущались как любовь, но на самом деле были отражением невылеченных ран», — объяснила она.

В свою очередь, семейный консультант Уитни обратила внимание на то, что пережитый в пандемию стресс и последовавший за этим финансовый кризис во многих странах оказались способны разрушить даже крепкие семьи. «Мы коллективно пережили коронавирус, карантин и давление, связанное с работой и обучением из дома, а затем и финансовый кризис. Все на пределе, а это оказывает давление даже на прочные отношения», — считает специалистка. По ее мнению, эти факторы также заставили многих людей переоценить то, чего они хотят от жизни и партнера.

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