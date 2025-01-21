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17:19, 21 января 2025Россия

Публично возмутившемуся отпуском чиновницы Хинштейну указали на неправоту

Раскритикованная Хинштейном за отпуск чиновница Мусьял: Отъезд был согласован
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Отпуск врио министра по охране объектов культурного наследия Курской области Ирины Мусьял был согласован с врио главы региона Александром Хинштейном. Об этом сама Мусьял рассказала изданию «Газета.Ru».

По словам курской чиновницы, она не только предупреждала публично возмутившегося «моральной стороной» поступка Мусьял Хинштейна об отпуске, но также сообщила ему, что намерена выехать за границу.

«Отпуск был согласован врио губернатора с 9 января 2025 года по 24 января 2025 года. Распоряжение об отпуске выло подписано врио губернатора Курской области 25.12.2024», — указала на неправоту заявлявшего о своей неосведомленности Хинштейна чиновница.

Известно, что назначенный в конце 2024 года временным главой Курской области Хинштейн посвятил Мусьял три поста в своем Telegram-канале. Он раскритиковал решение чиновницы отправиться в отпуск «в сегодняшних условиях», поделился рассказом о вызванном его словами резонансе, а также спросил у подписчиков об одобрении его действий. По данным из открытых источников, с момента первой публикации с критикой Мусьял в блоге Хинштейна прибавилось около тысячи пользователей.

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