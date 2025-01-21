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11:59, 21 января 2025Россия

Хинштейн предупредил курских чиновников об опасности

Хинштейн предупредил уезжающих за границу чиновников об опасности провокаций
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн предупредил чиновников, уезжающих в отпуск за границу, об опасностях. Слова главы региона приводит Daily Storm в Telegram.

Днем ранее Хинштейн возмутился поездкой курской чиновницы Ирины Мусьял в Индию. Он пояснил, что формально согласовывать поездки за границу не нужно, «но в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может».

В беседе с изданием политик назвал неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России». Хинштейн подчеркнул, что для региональных чиновников, желающих посетить другие страны, будет разработан специальный порядок подачи уведомления об этом. «Это делается в том числе и с точки зрения безопасности самих государственных и муниципальных служащих. Потому что, находясь за рубежом, они могут стать объектами провокаций и каких-либо враждебных действий», — пояснил врио губернатора Курской области.

Хинштейн пояснил, что критиковал отдыхавшую в Индии Мусьял с точки зрения морали, так как, по его мнению, выезжать за границу региона, где тысячи людей временно остались без жилья, неправильно. «Мое недоумение вызвал не сам факт ее выезда в Индию. А то, что я узнаю об этом на заседании правительства. Не от самой Мусьял до того, как она пересекла российскую границу», — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что никаких мер к чиновнице принято не будет, так как формально она ничего не нарушила, не является носителем секретной информации, а также «не обязана уведомлять о своем выезде за пределы РФ, а тем более их согласовывать».

Похожий случай произошел в 2023 году. Тогда критику вызвал видеопривет депутата Курской областной думы Максима Васильева с отдыха в Мексике. Это вызвало критику в соцсетях и среди политиков. В результате парламентарий сложил с себя полномочия.

ЖЗЛ
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