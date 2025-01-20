Хинштейн отчитал курскую чиновницу за поездку в другую страну во время отпуска. Куда она уехала?

Хинштейна возмутил отпуск в Индии курской чиновницы Ирины Мусьял

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился поездкой курской чиновницы Ирины Мусьял в Индию.

О заграничном путешествии Мусьял он узнал во время заседания правительства в связи с приездом из федерального Минкульта представителей для обследования территории Детинца. Тогда Хинштейн обратился к чиновнице, однако оказалось, что та в отпуске до конца недели. Врио главы региона поинтересовался у ее коллег — действительно ли Мусьял находится за пределами страны, на что те ответили утвердительно.

Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия? Формально она не должна согласовывать свой выезд за пределы России. Но в текущей ситуации выезда без уведомления быть не может Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Хинштейн указал на моральный аспект

Хинштейн оказался недоволен решением Мусьял покинуть пределы РФ в то время, когда в регионе идут боевые действия, и отчитал ее по поводу морального аспекта. «Когда не освобождена территория области, люди находятся в тяжелом положении, ехать отдыхать за рубеж, я не понимаю. Я про тот мир, который изменился после начала СВО», — отметил он.

Фото: Saqib Majeed / Globallookpress.com

Врио губернатора приграничного региона подчеркнул, что считает выезд за границу должностных лиц неуместным в это время, хоть закон и не дает ему права ограничивать их в этом.

Заграничный отпуск стоил должности депутату Курской областной думы

Подобная ситуация произошла два года назад с депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях. На кадрах депутат вместе со своей супругой наливал в стакан пиво, поздравлял всех с Новым годом и желал «много денег и хорошего настроения».

Его заграничный отдых был раскритикован главой Республики Алтай Андреем Турчаком, назвавшим ролик «верхом цинизма и бесчеловечности», и тогдашним губернатором Курской области Романом Старовойтом, а также жителями приграничья.

В результате Васильев сложил полномочия, однако назвал критику в свой адрес «раздутой».

Врио губернатора Курской области не доверяет чиновникам и пристально следит за их работой

Несколько дней назад в беседе с гражданами Хинштейн заявил о недоверии чиновникам и представителям государства в Курской области.

«По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, да и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило из-за коррупционной в том числе схемы, ответить», — заявил он.

Назначенный руководителем региона политик также запретил чиновникам удалять комментарии, оставляемые под их записями в соцсетях, а еще раньше выступил с критикой госслужащих, освещающих ситуацию на фронте. Хинштейн назвал подобные действия неправильными, пояснив, что все доступные для публикации данные размещаются на информационных ресурсах Минобороны.