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15:26, 18 января 2025Россия

«Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн заявил о недоверии к местным чиновникам
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не доверяет местным чиновникам. В ходе встречи с жителями региона он пообещал разобраться с представителями власти, замешанными в коррупции.

Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь. (...) Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить

Александр Хинштейнврио губернатора Курской области

Хинштейн подчеркнул, что некоторые чиновники, входящие в аппарат власти Курской области, вызывают у него подозрения. Он пообещал курянам принять необходимые меры, а также заверил их, что часть материалов по делу о коррупции в регионе уже передана в правоохранительные органы.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Военкор высказался о причине назначения Хинштейна главой области

Военный корреспондент, советник губернатора Курской области Роман Алехин высказал предположение о причине того, почему Александра Хинштейна могли назначить в регион.

По его мнению, чиновник прибыл в регион не только для реализации антикризисных мер и стабилизации ситуации в области на фоне украинского вторжения, но и для «чистки от коррупции». Алехин заметил, что в ходе последней встречи с курянами Хинштейн фактически анонсировал новые уголовные дела в отношении некоторых чиновников Курской области.

Прогноз о том, что Хинштейн приехал в регион не только для антикриза, но и для того, чтобы хоть как-то почистить региональную власть от коррупции и коррупционеров, начинает подтверждаться открытыми заявлениями

Роман Алехинвоенный корреспондент

Он не исключил, что в скором времени в регионе могут реализовать абсолютно новый для России сценарий.

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Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях

Александр Хинштейн ранее запретил местным чиновникам удалять или редактировать комментарии, которые местные жители оставляют под их постами в социальных сетях.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Еще в декабре 2024 года Хинштейн поручил руководящему составу области завести страницы в соцсетях. На встрече с чиновниками он заметил, что некоторые из них намеренно ограничили возможность других пользователей комментировать их записи. Хинштейн заявил, что подобная практика нечестна по отношению к населению региона и призвал в течение недели полностью открыть комментарии.

«Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — подчеркнул врио главы области, добавив, что лишь оскорбительные и дискриминирующие комментарии будет разрешено удалять.

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