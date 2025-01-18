Глава частично оккупированного ВСУ региона России заявил о недоверии к местным чиновникам

Врио курского губернатора Хинштейн: Я не доверяю чиновникам, работающим здесь

У временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна нет доверия к местным чиновникам. Об этом он сам заявил во время встречи с жителями региона, видео с его словами выложил Telegram-канал «Суджа родная», также заявление чиновника публикует военкор и советник губернатора Роман Алехин.

По словам Хинштейна, чиновники Курской области, которая частично оккупирована Вооруженными силами Украины (ВСУ), вызывают у него недоверие, а материалы по некоторым из них уже переданы в правоохранительные органы.

«Я не доверяю всем чиновникам, работающих здесь. (...) Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит, из-за коррупционной схемы, ответить», — заявил врио главы региона.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем после допроса у следователей. Предположительно, СК вызвал Смирнова из-за его связи с задержанным ранее главой «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.