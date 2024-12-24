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15:05, 24 декабря 2024Россия

Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

Бывший губернатор Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов . Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был вызван на допрос в Следственный комитет (СК) России. После беседы со следователями чиновник попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем.

Источник издания уточнил, что следствие вызвало Смирнова из-за его связи с задержанным ранее главой «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным. Бывший глава региона познакомился с ним, будучи первым заместителем гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Сам Лукин тогда занимал должность замначальника Мосжилинспекции.

Кроме Смирнова, на допрос вызвали его первого заместителя Алексея Дедова, который также должен был контролировать деятельность «Корпорации развития» региона. Как сообщает издание, решение по экс-главе Курской области примут после свидетельств Лукина.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Лукина арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Ленинский районный суд Курска арестовал гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Возглавляемая подсудимым корпорация была генеральным подрядчиком, которая занималась возведением фортификаций в Курской области. В общей сложности на защитные сооружения выделили 15 миллиардов рублей, основная часть из которых была перечислена небольшим компаниям, существующим менее года.

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С июля по август 2023 года Лукин уволил первого подрядчика и заключил договор с новым, переведя ему около 80 процентов от стоимости договора — при этом цена за выполненные работы прошлым подрядчиком не была учтена. Таким образом, ущерб бюджету региона составил около 170 миллионов рублей.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Хинштейн освободил Лукина от должности

Врио главы Курской области Александр Хинштейн освободил главу «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина от его должности. Поводом стало предъявленное чиновнику подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Поручил освободить от должности главу Корпорации: да, презумпцию невиновности никто не отменял, но находящийся под стражей человек объективно не может сегодня ей руководить. (Как, будучи в СИЗО, он будет, например, подписывать текущие документы?)

Александр Хинштейнврио главы Курской области

Хинштейн подчеркнул, что сама корпорация должна подвергнуться комплексной проверке, поскольку арест ее генерального директора стал «тревожным сигналом». Врио главы региона сообщил, что уже отправил необходимый запрос в прокуратуру.

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