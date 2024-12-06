Курский губернатор мог уйти в отставку из-за масштабных хищений. В регионе, возможно, разворовали деньги гособоронзаказа

Mash: одной из причин отставки Смирнова стали масштабные хищения

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку. Это произошло накануне, 5 декабря. По имеющейся информации, такое решение он принял по собственному желанию.

«Он сам подал в отставку», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более того, в своем обращении к жителям Курской области Смирнов заявил, что отставка связана с переходом на новую должность. На какую именно — бывший губернатор не уточнил. Однако некоторые эксперты и Telegram-каналы полагают, что для отставки курского губернатора могут быть и другие причины.

Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна.

5 декабря 2024. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Возможные причины отставки губернатора Курской области

На период руководства Смирнова пришлась атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По мнению некоторых экспертов и Telegram-каналов, именно связанные с вторжением ВСУ события могли повлиять на кадровые перестановки в управленческом аппарате региона.

Так, Telegram-канал Mash связал отставку Смирнова с хищениями при строительстве защитных сооружений и укреплений на границе с Украиной. Авторы поста напомнили, что управление капстроительства (УКС) региона требовало 2 миллиарда 112 миллионов рублей с местной Корпорации развития за не вовремя сданные фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.

Также сообщается, что в скором времени могут возбудить уголовное дело о хищении госденег в особо крупном размере. При этом под статью могут попасть заместители уже бывшего губернатора Алексей Дедов и Роман Денисов, а также директор Корпорации развития Владимир Лукин, пишет издание.

Предшественник Смирнова, ныне министр транспорта Роман Старовойт, в свою очередь, отметил проблемы курских властей в коммуникации с местными жителями, обострившиеся на фоне нападения ВСУ на регион. При этом, напомнил Старовойт, на федеральном уровне было принято больше 160 мер поддержки населения приграничной области.

«Но организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры, — с этим возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно. Видимо, в связи с этим было принято решение [о досрочном прекращении его полномочий]», — предположил Старовойт.

Россия. Волгоград. Министр транспорта РФ, губернатор Курской области Роман Старовойт во время осмотра обновленного общественного транспорта. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Политолог Ростислав Туровский считает, что отставка Смирнова связана с тем, что ему не удалось сохранить контроль над общественным мнением в регионе. Он отметил недовольство вынужденных переселенцев из приграничных районов.

Действия властей выглядели неуверенными и хаотичными, что стало понятным федералам Ростислав Туровский политолог

Кроме того, по его словам, «победа Смирнова на выборах была не самой уверенной на фоне коллег».

Смирнов пробыл губернатором 80 дней

Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября 2024 года после победы на выборах главы региона, на которых он набрал 65,28 процента голосов избирателей. До этого, с мая того же года, Смирнов занимал должность временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Курской области. А до назначения на должность врио — пост первого заместителя главы региона — председателя правительства Курской области.

Таким образом, губернатором Курской области Смирнов пробыл всего 80 дней. Если учитывать приставку «врио», он возглавлял приграничный регион 205 дней. Отмечается, что это является одним из самых коротких губернаторских сроков в России.

Россия. Курск. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова и губернатор Курской области Алексей Смирнов во время передачи планшетов студентам приграничных районов Курской области в Курском педагогическом колледже. Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

О том, как именно сложится дальнейшая политическая карьера Алексея Смирнова, и какая должность его ждет, еще не известно. Так на соответствующий вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом из слов представителя Кремля следует, что решение о предоставлении Смирнову новой должности уже принято.