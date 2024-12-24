Бывший губернатор Курской области попал в кардиоцентр после допроса

Mash: бывший курский губернатор Смирнов попал в кардиоцентр после допроса

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем после допроса у следователей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, следствие установило прямую связь между ним и задержанным главой «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.

Смирнов познакомился с Лукиным, когда работал первым замом генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Москвы. Задержанный тогда был заместителем начальника Мосжилинспекции.

Спустя некоторое время его уволили. После Лукина перевели сначала в Ивановскую область, а потом — в Нижегородскую. В 2020 году ФСБ вскрыла хищение бюджета, и Лукина вновь сняли с должности. Когда началась спецоперация на Украине, он оказался в Курской области.

Mash также приводит в материале информацию о том, что на защитные сооружения под Курском выделили 15 бюджетных миллиардов рублей. Большую часть средств была получили юрлица, зарегистрированные менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшие в штате не больше двух сотрудников.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освободил от должности Лукина.

20 декабря в отношении главы «Корпорации развития Курской области» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.