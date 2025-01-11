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15:54, 11 января 2025Бывший СССР

«Почему я пошел? Да заставили». Посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» в Курской области солдата ВСУ взяли в плен

Смеявшийся над товарами в «Пятерочке» боец ВСУ сдался в плен
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Кадр: Telegram-канал SHOT

В плен к Вооруженным силам (ВС) России попал 35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его пленили российские бойцы группировки «Север» рядом с хутором Бердин в Большесолдатском районе Курской области.

Украинский военный оказался известен тем, что летом прошлого года при вторжении ВСУ в Курскую область посетил магазин «Пятерочка» в городе Суджа и снял на видео свои впечатления. Боец признался, что ему не понравилось в российском супермаркете. «Дорогие украинцы! Заехал в "Пятерочку". Скажу вам, выбор не очень», — заявил тогда мародерствующий украинский военный.

Свое пребывание на территории России военнопленный описал словами «добежали до села и спрятались»

Матвиенко во время допроса рассказал, как попал на фронт. По словам мужчины, он был мобилизован по дороге на работу, а подписать контракт с украинским министерством обороны его заставили угрозами.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«В итоге почему я пошел? Да заставили. У меня семья: мама, отец, дочь и супруга. В итоге в ТЦК сказали, что если я не буду ничего подписывать, они заберут дом», — рассказал Матвиенко.

Также украинский военный утверждает, что они с сослуживцами фактически не воевали и не стреляли. С его слов, они лишь «добежали до села и спрятались в первом же доме, в первом подвале». Других солдат ВСУ Матвиенко призвал сдаваться в плен, чтобы выжить.

В России возбудили дело в отношении украинских мародеров

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военнослужащих, которые занимались в том числе мародерством на территории Курской области. Речь идет о солдатах 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталии Панченко и Иване Дмитракове.

По данным ведомства, 7 августа они незаконно пересекли границу России и в целях устрашения населения Курской области вели огонь на поражение по российским военным и мирным жителям. Кроме того, солдаты похитили трех мирных жителей и насильно вывезли их на Украину. Также они занимались разграблением продуктовых магазинов в городе Суджа.

Позже Панченко и Дмитраков попали в плен. Их передали следственным органам. Солдатам ВСУ вменяется покушение на жизнь, применение насилия в отношении представителей власти, похищение человека и мародерство.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще два посетивших «Пятерочку» солдата ВСУ не выжили

До этого стало известно о судьбе еще двух украинских военных, которые также «посетили» российский супермаркет. Так, в конце сентября прошлого года российские военкоры сообщили об участи в мародерствах чемпиона Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назария Гаврильца. По имеющейся информации, Гаврилец также вместе с сослуживцами решили «отовариться» в одной из «Пятерочек» Курской области. Во время боев в российском приграничном регионе его ликвидировали.

Спустя несколько недель появилась информация о том, что в ходе спецоперации был ликвидирован солдат украинских вооруженных сил, который позировал около захваченного магазина «Пятерочка». Его звали Богдан Канивец, датой его смерти указано 11 октября.

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