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16:53, 11 января 2025Россия

Попадание в плен посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» в Судже бойца ВСУ опровергли

Коц опроверг пленение посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» бойца ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Информация о том, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который во время вторжения в Курскую область посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, не соответствует действительности. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, плененного военнослужащего «бусифицировали» 11 сентября. Из этого можно сделать вывод, что летом в Судже боец ВСУ никак быть не мог.

11 января в сети появилась информация, что 35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады был взят в плен российскими бойцами группы «Север» рядом с хутором Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Сообщалось, что плененным оказался тот самый солдат, который посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа.

Суджа стала самым крупным населенным пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Суджа остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут бои.

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