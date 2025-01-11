Коц опроверг пленение посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» бойца ВСУ

Информация о том, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который во время вторжения в Курскую область посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, не соответствует действительности. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, плененного военнослужащего «бусифицировали» 11 сентября. Из этого можно сделать вывод, что летом в Судже боец ВСУ никак быть не мог.

11 января в сети появилась информация, что 35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады был взят в плен российскими бойцами группы «Север» рядом с хутором Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Сообщалось, что плененным оказался тот самый солдат, который посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа.

Суджа стала самым крупным населенным пунктом на территории России, который оккупировали ВСУ. Бои в Курской области продолжаются с начала августа, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. Суджа остается под контролем украинской армии, на подступах к городу идут бои.